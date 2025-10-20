Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Puchavicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Puchavicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Puchowicze, Białoruś
Mieszkanie 4 pokoi
Puchowicze, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/1
Przestronny apartament z trzema sypialniami na sprzedaż ag. Zazero Dom jest ceglany po prze…
$80,000
