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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pruzanski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Pruzanski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Pruzanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 71 m²
Budynek mieszkalny w dzielnicy Pujansky. 1991 p. 1 piętro General.SNB - 104,7 m2, General. -…
$53,579
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Parametry nieruchomości w Pruzanski sielski Saviet, Białoruś

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