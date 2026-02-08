Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Pratasievicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pratasievicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Vierajcy, Białoruś
Dom
Vierajcy, Białoruś
Przytulny domek w lesie z dużą działką.Na sprzedaż dacha w ST "Vereytsy", Osipovich kierunku…
$10,000
Parametry nieruchomości w Pratasievicki sielski Saviet, Białoruś

