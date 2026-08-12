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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Białoruś

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Mińsk
1418
Mołodeczno
38
Mohylew
127
Baranowicze
25
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481 obiekt total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Mińsk, Białoruś
Wyróżnienie Jednostka VIP
Dom wolnostojący 6 pokojów
Mińsk, Białoruś
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 3
Rzadko możliwość zakupu nieruchomości, która łączy komfort, prywatność i długoterminowe wart…
$598,000
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Dom 7 pokojów w Tarasowo, Białoruś
Dom 7 pokojów
Tarasowo, Białoruś
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Exclusive Residence, zaledwie 5 minut od Podbediteley Avenue. Standard "Miami koło Mińska"…
$3,50M
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Dom w Baranowicze, Białoruś
Dom
Baranowicze, Białoruś
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż bardzo piękny i przestronny dom w cichym i przytulnym miejscu, ze wszystkimi udo…
$149,518
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Dom w Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Rakauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 83 m²
Na sprzedaż przytulny, w pełni wyposażony dacha w ST "LadaA". Wspaniałe miejsce na odpoczyne…
$19,900
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Dom w Grodno, Białoruś
Dom
Grodno, Białoruś
Powierzchnia 129 m²
Na sprzedaż komfortowy dom mieszkalny w Grodnie Południowym:- powierzchnia budynku wynosi 22…
$170,412
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Dom w Radaskovicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Radaskovicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 35 m²
Uwaga kabina logowania ze strych ❤️Przytulny domek z podgrzewaniem pieca, ogród owocowy i pi…
$11,979
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 108 m²
Przytulny murowany dom na dzia? ce 10 akrów ❤️Na sprzedaż przytulny dom z cegły na działce 1…
$84,363
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Dom w Smorgonie, Białoruś
Dom
Smorgonie, Białoruś
Powierzchnia 125 m²
3-poziomowy dom 124 m2, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe, duża piwnica, garaż, wanna ❤️Przestronn…
$105,791
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Dom w Tycynki, Białoruś
Dom
Tycynki, Białoruś
Powierzchnia 97 m²
Twoje marzenie o wiejskim życiu zaczyna się tutaj! Oferujemy kupić bardzo atrakcyjny dom, o …
$44,105
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Dom w Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 93 m²
Dacha w Lukomorye - miejsce, gdzie chcesz wrócić ❤️Są miejsca, gdzie ranek zaczyna się od za…
$23,622
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Dom wolnostojący w Dukora, Białoruś
Dom wolnostojący
Dukora, Białoruś
Powierzchnia 76 m²
Dom zbudowany dla siebie. Ekstremalny odcinek 21,5 akrów w ag. Dukora w pobliżu rzeki Svislo…
$113,619
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Dom w Drackauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Drackauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 24 m²
Na sprzeda? z dobrym miejscem, w malowniczym miejscu, na sprzeda? dacha.Świetne podjazdy. 2 …
$21,975
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Dom w Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 86 m²
Domek jest sprzedawany na dwóch poziomach - drzewo jest osłonięte powozem 21 km od Moscow Ri…
$22,000
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Dom w Ciurle Helenowskie, Białoruś
Dom
Ciurle Helenowskie, Białoruś
Powierzchnia 84 m²
Dom na przedmieściach Molodechno ze wszystkimi komunikacjami. Adres: Molodecknensky R- D. Tu…
$73,609
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Dom w Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 38 m²
DOM + SUBUM BANYU! Lokalizacja: Rada Wiejska Zhdanovichi, CT "Pine Garden" 12 km od Mińska.…
$24,296
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Dom w Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 126 m²
Roczna rezydencja w Mińsku jest na sprzedaż! Tylko 35 km od MKAD!Doskonała równowaga między …
$43,869
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Dom w Lebiedziew, Białoruś
Dom
Lebiedziew, Białoruś
Powierzchnia 61 m²
Przytulny dom w Ag. Lebedevo, Molodechny powiat z działki 20 akrów ❤️ Drewniany dom z ceglan…
$8,774
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Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 207 m²
Na sprzeda? piêkny dom wiejski na brzegu rzeki "Vyacha" w prestiżowym budynku domowym D.Neli…
$159,277
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Dom wolnostojący w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż przytulny dom wiejski w budynku domku Bagritsovschyna, Central Street, lasy sosn…
$69,683
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Dom 2 pokoi w Jeziory, Białoruś
Dom 2 pokoi
Jeziory, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? pół domu - 2-pokojowe wyizolowane mieszkanie na ulicy. Nowy, 9 w środku. Jeziora…
$19,335
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Dom w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Dom na sprzeda?, izolowany mo? na mieszka? w zimie, wyposa? ony z domu, wewn? trz imitacji d…
$26,000
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Dom w Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 113 m²
Na sprzedaż przytulny dom w pobliżu Fanipol.Idealne miejsce na całoroczny pobyt całej rodzin…
$53,992
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Dom w Bór, Białoruś
Dom
Bór, Białoruś
Powierzchnia 57 m²
Twoje marzenie o wiejskim życiu zaczyna się tutaj! Oferujemy kupić bardzo atrakcyjny dom, z …
$19,741
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Dom w Cerninski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Cerninski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 65 m²
Lot 9811. Dacha w Kosich.Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informacjiNasi klie…
$29,003
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Dom w Holacki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Holacki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 21 m²
Domek z ogrodem 19 km od MKAD ❤️Przytulny domek z cegły na działce 9.01 akrów z owocowo nios…
$13,127
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Dom w Tracciakouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Tracciakouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 43 m²
Na sprzedaż domek w ST "Budowniczy dróg" z działki 6.33 akrów. Dom został zbudowany w 1985 r…
$6,800
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Dom w Żabinka, Białoruś
Dom
Żabinka, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
Lot 9781. Dom na sprzeda ¿w Zhabince.Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informa…
$52,305
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Dom w Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 65 m²
W pełni wykończony dwupiętrowy domek jest na sprzedaż (powiat miński, ul. Ekran). Powierzch…
$53,000
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Dom w Bluzski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bluzski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 44 m²
Dwupoziomowy domek z cegły w pobliżu dworca kolejowego ❤️Dwupoziomowy domek murowany o powie…
$11,725
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Dom wolnostojący w Michanowicze, Białoruś
Dom wolnostojący
Michanowicze, Białoruś
Powierzchnia 282 m²
Przestronny domek 282 m2 w ag. Mihanovichi Capital ceglany domek dla dużej rodziny tylko 12 …
$300,331
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Typy nieruchomości w Białoruś.

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