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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Białoruś

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Mińsk
1418
Mołodeczno
38
Mohylew
127
Baranowicze
25
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461 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś
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Dom wolnostojący 3 pokoi
Zdanovicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks miejski"MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS"Przestrzeń, w której cisza mówi głośniej niż słow…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Mińsk, Białoruś
Wyróżnienie Jednostka VIP
Dom wolnostojący 6 pokojów
Mińsk, Białoruś
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 3
Rzadko możliwość zakupu nieruchomości, która łączy komfort, prywatność i długoterminowe wart…
$598,000
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Dom 7 pokojów w Tarasowo, Białoruś
Dom 7 pokojów
Tarasowo, Białoruś
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Exclusive Residence, zaledwie 5 minut od Podbediteley Avenue. Standard "Miami koło Mińska"…
$3,50M
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Baranowicze, Białoruś
Dom
Baranowicze, Białoruś
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż bardzo piękny i przestronny dom w cichym i przytulnym miejscu, ze wszystkimi udo…
$149,518
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Dom w Trościeniec Wielki, Białoruś
Dom
Trościeniec Wielki, Białoruś
Powierzchnia 180 m²
Gotowy dom z meblami 2 km od Mińska ❤️ W pełni gotowy do mieszkania w Bolshaya Trostenets, z…
$194,371
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Dom w Słonim, Białoruś
Dom
Słonim, Białoruś
Powierzchnia 168 m²
Przestronny dwupiętrowy dom dla komfortowego życia - wszystko jest przemyślane na najmniejsz…
$80,000
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Dom w Starobinski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Starobinski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 26 m²
Dacha 17 km od Soligorsk ❤️ Cegła domek w ogrodzie partnerstwa "Bee" Adres: Starobinsky S / …
$5,292
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Dom w Nowogródek, Białoruś
Dom
Nowogródek, Białoruś
Powierzchnia 114 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny w Novogrudok, ul. Gorbatova, 10. Powierzchnia 114 metrów kwadrato…
$54,274
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Dom w Smorgonie, Białoruś
Dom
Smorgonie, Białoruś
Powierzchnia 125 m²
3-poziomowy dom 124 m2, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe, duża piwnica, garaż, wanna ❤️Przestronn…
$105,791
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w Tomkavicy, Białoruś
Tomkavicy, Białoruś
Powierzchnia 63 m²
Połowa domu z własną działką 17 akrów w pobliżu miasta Fanipol jest na sprzedaż. ❤️ Half hou…
$39,500
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Dom w Słonim, Białoruś
Dom
Słonim, Białoruś
Powierzchnia 168 m²
Przestronny dwupiętrowy dom dla komfortowego życia - wszystko jest przemyślane na najmniejsz…
$80,000
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Dom w Tycynki, Białoruś
Dom
Tycynki, Białoruś
Powierzchnia 97 m²
Twoje marzenie o wiejskim życiu zaczyna się tutaj! Oferujemy kupić bardzo atrakcyjny dom, o …
$44,105
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Dom wolnostojący w Dukora, Białoruś
Dom wolnostojący
Dukora, Białoruś
Powierzchnia 76 m²
Dom zbudowany dla siebie. Ekstremalny odcinek 21,5 akrów w ag. Dukora w pobliżu rzeki Svislo…
$113,619
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Dom w Nowogródek, Białoruś
Dom
Nowogródek, Białoruś
Powierzchnia 114 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny w Novogrudok, ul. Gorbatova, 10. Powierzchnia 114 metrów kwadrato…
$54,274
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Dom w Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 86 m²
Domek jest sprzedawany na dwóch poziomach - drzewo jest osłonięte powozem 21 km od Moscow Ri…
$22,000
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Dom w Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Piatryskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 126 m²
Roczna rezydencja w Mińsku jest na sprzedaż! Tylko 35 km od MKAD!Doskonała równowaga między …
$43,869
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Dom wolnostojący w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 207 m²
Na sprzeda? piêkny dom wiejski na brzegu rzeki "Vyacha" w prestiżowym budynku domowym D.Neli…
$159,277
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Dom wolnostojący w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż przytulny dom wiejski w budynku domku Bagritsovschyna, Central Street, lasy sosn…
$69,683
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Dom w Boksycki sielski saviet, Białoruś
Dom
Boksycki sielski saviet, Białoruś
Powierzchnia 70 m²
Brick house 7 km od Słucka, wszystkie komunikacji ❤️ Na sprzeda? murowany dom o powierzchni …
$45,556
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Dom w Bór, Białoruś
Dom
Bór, Białoruś
Powierzchnia 57 m²
Twoje marzenie o wiejskim życiu zaczyna się tutaj! Oferujemy kupić bardzo atrakcyjny dom, z …
$19,741
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Mieszkanie 3 pokoi w Pleszczenice, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Pleszczenice, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/1
W obiecującej i rozwijającej się wsi miejskiej Pleschenitsa, znajduje się przytulny trzypoko…
$43,040
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Dom wolnostojący w Michanowicze, Białoruś
Dom wolnostojący
Michanowicze, Białoruś
Powierzchnia 282 m²
Przestronny domek 282 m2 w ag. Mihanovichi Capital ceglany domek dla dużej rodziny tylko 12 …
$300,331
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Dom wolnostojący w Walerianowo, Białoruś
Dom wolnostojący
Walerianowo, Białoruś
Powierzchnia 438 m²
Na sprzedaż ekskluzywny kolekcjonerski domek premium klasa 100% gotowy z meblami z własnym b…
$597,287
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Dom w Chmielieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chmielieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 52 m²
Lot 9809. Dom na sprzedaż w Sokolovo Zaproszenie do uzyskania bardziej szczegółowych informa…
$20,011
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Dom w Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chaciezynski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 175 m²
Piękny dom z fińskiego drewna 200 mm 12 km od Moskwy ❤️ Dom premium wykonany z fińskiego lam…
$239,252
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 376 m²
Na sprzeda? dom 15 km od Moscow Ring Road, Myadel kierunku, Mińsk obr? b, Logoy powiat, Beli…
$139,000
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Dom w Pryvolny, Białoruś
Dom
Pryvolny, Białoruś
Powierzchnia 303 m²
Lokalizacja:Tylko 8 minut jazdy od stolicy! Plac w malowniczym miejscu z rozwiniętą infrastr…
$170,000
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Dom wolnostojący w Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Stanislavouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Dzia? ka jest 25 akrów w PNV, mo? liwe jest wzięcie dzia? ki w pobli? u dla osobistego podr?…
$70,000
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Dom w Dubrovienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Dubrovienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 85 m²
Dom na sprzedaż w D. Netech (7 km od Lida). Dom jest w pełni przygotowany do życia. Dom jest…
$110,000
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Dom w Chalopienicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Chalopienicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 45 m²
Oferujemy Państwu doskonałą opcję dla tych, którzy cenią komfort, naturę i prywatność. Dom p…
$15,185
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Typy nieruchomości w Białoruś.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Białoruś

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