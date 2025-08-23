Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Prybytkauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Prybytkauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Cahielnia, Białoruś
Dom
Cahielnia, Białoruś
Powierzchnia 154 m²
Masz dużą rodzinę i potrzebujesz dużego domu? Chcesz żyć i pracować bez opuszczania domu, cz…
$45,000
Parametry nieruchomości w Prybytkauski sielski Saviet, Białoruś

