  2. Białoruś
  3. Praudzinski
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Praudzinski, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Praudzinski, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Praudzinski, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/3
Ciepły i przytulny apartament trzypokojowy w cichej i zielonej miejscowości Pravdinsky - zal…
$43,500
