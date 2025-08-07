Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Porazauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Porazauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Porazauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Porazauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż przytulny dom w malowniczym zakątku Belovezhskaya Forest, który znajduje się pod…
$8,900
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Porazauski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się