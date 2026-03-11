Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Połock, Białoruś

2 obiekty total found
Sklep 852 m² w Połock, Białoruś
Sklep 852 m²
Połock, Białoruś
Powierzchnia 852 m²
Piętro 1
Lokale handlowea. następujące "materiały włókniste lub włókienkowe": Polotsk, School Street,…
$767,331
VAT
