  2. Białoruś
  3. Pliuski sielski Saviet
  4. Nowe domy

Nowe domy w Pliuski sielski Saviet, Białoruś

Obwód witebski
1
rejon brasławski
1
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Pliuski sielski Saviet, Białoruś
$265,000
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 213 m²
Znajduje się: na jeziorach Braslav w epoce lodowcowej (Lake Sunda wpada do sieci jezior) Grupa jeziora obejmuje 74 jeziora o łącznej powierzchni około 130 km2, niesamowite piękno krajobrazów lodowcowych, niekończącą się powierzchnię jezior, nietknięte lasy i czyste świeże powietrze W jez…
LuckyFish
