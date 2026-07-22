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Wille na sprzedaż w Pliski sielski Saviet, Białoruś

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7 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 3 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/1
$275,000
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Willa 4 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 4 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
$198,000
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Willa 3 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 3 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/1
$170,500
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 3 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 1/1
$224,900
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Willa 3 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 3 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/1
$170,500
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Willa 3 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 3 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/1
$170,500
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Pliski sielski Saviet, Białoruś
Willa 3 pokoi
Pliski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/1
$175,000
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Parametry nieruchomości w Pliski sielski Saviet, Białoruś

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