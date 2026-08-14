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Sklepy na sprzedaż w Pińsk, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Sklep 95 m² w Pińsk, Białoruś
Sklep 95 m²
Pińsk, Białoruś
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Budynek na sprzedaż w historycznym centrum PińskaAdres: Pinsk, Lenin Street, 24Powierzchnia:…
$110,000
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