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Restauracje na sprzedaż w Pińsk, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
9
Lokale gastronomiczne Usuwać
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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 1 384 m² w Pińsk, Białoruś
Lokale gastronomiczne 1 384 m²
Pińsk, Białoruś
Powierzchnia 1 384 m²
Liczba kondygnacji 3
Wielofunkcyjny budynek na sprzedaż w historycznym centrum PinskaAdres: Pinsk, Lenin St., 20P…
$680,000
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Lokale gastronomiczne 989 m² w Pińsk, Białoruś
Lokale gastronomiczne 989 m²
Pińsk, Białoruś
Powierzchnia 989 m²
Liczba kondygnacji 3
Wielofunkcyjny budynek na sprzedaż w historycznym centrum PinskaAdres: Pinsk, Lenin St., 26P…
$500,000
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