  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Pieskauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pieskauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Pacewicze, Białoruś
Dom 3 pokoi
Pacewicze, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
$25,000
Parametry nieruchomości w Pieskauski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
