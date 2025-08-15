Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Piersamajski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Piersamajski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Błudeń, Białoruś
Dom
Błudeń, Białoruś
Powierzchnia 74 m²
Jednopokojowy dom mieszkalny jest na sprzedaż na przedmieściach Beryoza (Ag. Pervomaiskaya).…
$17,000
Parametry nieruchomości w Piersamajski sielski Saviet, Białoruś

