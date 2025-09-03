Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Pierasadski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Pierasadski sielski Saviet, Białoruś

Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 1 501 m² w Pierasady, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 501 m²
Pierasady, Białoruś
Pokoje 8
Powierzchnia 1 501 m²
Piętro 1/2
Magazyn jest na sprzedaż znajduje się na ogrodzonej powierzchni 0,2951 ha w rolniczym mieści…
$300,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się