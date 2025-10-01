Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Pierarostauski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pierarostauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Wasylówka, Białoruś
Dom
Wasylówka, Białoruś
Powierzchnia 73 m²
Silny murowany dom na sprzeda ¿w agromiescie Wasiliewka, 45 km od Gomela. Agrogorodka w pobl…
$6,500
Parametry nieruchomości w Pierarostauski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
