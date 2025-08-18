Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Piarezyrski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Piarezyrski sielski Saviet, Białoruś

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 63 m² w Sedcha, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 63 m²
Sedcha, Białoruś
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/1
We bring to your attention a complex of warehouse and administrative buildings located on a …
$160,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się