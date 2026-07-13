Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś

;
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 228 m² w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Sklep 228 m²
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 228 m²
Wynajmujemy uniwersalny budynek o powierzchni 228- 375 m2 w pobliżu MKAD-2 na produkcję, mag…
$1,568
za miesiąc
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się