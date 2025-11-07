Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś

6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 700 m² w Cnianka, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Cnianka, Białoruś
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Do wynaj? cia pokój 30- 700 m2, 3 pi? tra + piwnica, z dobrym remontem i meblami. Położony t…
Cena na żądanie
Zakład produkcyjny 600 m² w Słoboda, Białoruś
Zakład produkcyjny 600 m²
Słoboda, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 600 m²
Piętro 1/1
Oferujemy długoterminowy wynajem magazynów o powierzchni od 600 do 2400 metrów kwadratowych,…
$14,865
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 700 m² w Cnianka, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 700 m²
Cnianka, Białoruś
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Do wynaj? cia pokój 30- 700 m2, 3 pi? tra + piwnica, z dobrym remontem i meblami. Położony t…
Cena na żądanie
Magazyn 600 m² w Słoboda, Białoruś
Magazyn 600 m²
Słoboda, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 600 m²
Piętro 1/1
Oferujemy długoterminowy wynajem magazynów o powierzchni od 600 do 2400 metrów kwadratowych,…
$14,865
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 700 m² w Cnianka, Białoruś
Lokale gastronomiczne 700 m²
Cnianka, Białoruś
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Do wynaj? cia pokój 30- 700 m2, 3 pi? tra + piwnica, z dobrym remontem i meblami. Położony t…
Cena na żądanie
Zakład produkcyjny 700 m² w Cnianka, Białoruś
Zakład produkcyjny 700 m²
Cnianka, Białoruś
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Do wynaj? cia pokój 30- 700 m2, 3 pi? tra + piwnica, z dobrym remontem i meblami. Położony t…
Cena na żądanie
