Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Novakolasauski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Novakolasauski sielski Saviet, Białoruś

nieruchomości komercyjne
4
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 1 171 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Sklep 1 171 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 1 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Były magazyn na sprzedaż. Trzeba to naprawić. Numer umowy z agencją 622 / 1 od 2025- 07- 18
$45,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się