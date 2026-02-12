Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Novakolasauski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Novakolasauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 2 939 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Lokale gastronomiczne 2 939 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 2 939 m²
Oferujemy Państwu ciekawy kompleks budynków na dużej działce, która jest reprezentowana prze…
$365,700
VAT
