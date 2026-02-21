Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Niasvizski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Niasvizski sielski Saviet, Białoruś

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Zaazierje, Białoruś
Dom wolnostojący
Zaazierje, Białoruś
Gospodarstwa rolne na sprzedaż w historycznym sercu Białorusi - obok zamku Nesvizh Lokaliza…
$220,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Niasvizski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się