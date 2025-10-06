Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Navadvorski sielski Saviet, Białoruś

domy wolnostojące
4
1 obiekt total found
Dom w Yelnitsa, Białoruś
Dom
Yelnitsa, Białoruś
Powierzchnia 186 m²
$148,800
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Navadvorski sielski Saviet, Białoruś

