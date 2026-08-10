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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mizevicki sielski Saviet, Białoruś

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2 obiekty total found
Dom w Miżewicze, Białoruś
Dom
Miżewicze, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Na początku. Mizhevichi, który znajduje się 15 km od Slonim, jest sprzedawany schludny, siln…
$7,500
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Dom w Miżewicze, Białoruś
Dom
Miżewicze, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Na początku. Mizhevichi, który znajduje się 15 km od Slonim, jest sprzedawany schludny, siln…
$7,500
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Mizevicki sielski Saviet, Białoruś

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