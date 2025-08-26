Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Mińsk
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Wynajem długoterminowy mieszkań dwupoziomowych w Mińsk, Białoruś

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Mińsk, Białoruś
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Mińsk, Białoruś
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 8/10
Przestronny i stylowy apartament czteropokojowy znajduje się w cichym dziedzińcu z zamkniętą…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 4/5
Przestronne i stylowe trzypokojowe mieszkanie znajduje się w centrum Mińska. Apartament skła…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się