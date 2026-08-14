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Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Mińsk, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 8/8
Widok rzekiTaras z widokiem na rzekę i rezydencji MarriotWyłączne wykończenie projektu proje…
$450,000
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Parametry nieruchomości w Mińsk, Białoruś

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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