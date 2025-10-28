Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód miński
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Basen

Domy Szeregowe z basenem w Obwód miński, Białoruś

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w Laskówka, Białoruś
Szeregowiec
Laskówka, Białoruś
Powierzchnia 255 m²
Townhouse z kominkiem i naprawy klasy premium 9 km od Moskwy ❤️Przestronny dom o powierzchni…
$419,900
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Obwód miński, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się