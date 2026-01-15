Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Obwód miński
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Obwód miński, Białoruś

Mołodeczno
38
Borysów
26
Fanipol
204
Baraulianski sielski Saviet
67
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kalodziscanski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Kalodziscanski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 5/5
✨ Zielony port. Mountain Creek QuarterTo nie tylko mieszkanie, to piękna scena do życia.Dom …
$145,862
