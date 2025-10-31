Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon miński
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w rejon miński, Białoruś

Zasław
3
6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Zasław, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 6/9
$27
za noc
Agencja
Arendom - Daily rental accommodation
Języki komunikacji
Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Moczuliszcze, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Moczuliszcze, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 7/9
$24
za noc
Agencja
Arendom - Daily rental accommodation
Języki komunikacji
Русский
Mieszkanie 1 pokój w Moczuliszcze, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Moczuliszcze, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/6
$24
za noc
Agencja
Arendom - Daily rental accommodation
Języki komunikacji
Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Zasław, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/9
$30
za noc
Agencja
Arendom - Daily rental accommodation
Języki komunikacji
Русский
Mieszkanie 1 pokój w Lyasny, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Lyasny, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/5
A studio apartment is rented in A.G. Lesnoy, Troitskaya, 22!   Looking for a cozy place t…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Zasław, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 9
Wynajmuję przytulne mieszkanie na jeden dzień w pięknym mieście Zaslavl! Jeśli szukasz ideal…
$27
za noc
Agencja
Arendom - Daily rental accommodation
Języki komunikacji
Русский