Wynajem długoterminowy domy w rejon miński, Białoruś

Kalodziscanski sielski Saviet
3
Dom 6 pokojów w Astrashitskagaradokski rural council, Białoruś
Dom 6 pokojów
Astrashitskagaradokski rural council, Białoruś
Pokoje 6
Powierzchnia 530 m²
$3,000
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Dom 4 pokoi
Papiarnianski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 428 m²
$3,500
za miesiąc
Dom wolnostojący 5 pokojów w Wielki Scyklew, Białoruś
Dom wolnostojący 5 pokojów
Wielki Scyklew, Białoruś
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 2
Do wynajęcia przestronny dwupiętrowy budynek mieszkalny w Bolshaya Stiklevo, Moskovskaya str…
$1,700
za miesiąc
Dom wolnostojący 3 pokoi w Apcak, Białoruś
Dom wolnostojący 3 pokoi
Apcak, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 249 m²
Liczba kondygnacji 2
Dla koneserów nowoczesnej architektury, mamy wielką ofertę! Unikalny dom w stylu skandynawsk…
$1,700
za miesiąc
Dom wolnostojący 3 pokoi w Apcak, Białoruś
Dom wolnostojący 3 pokoi
Apcak, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 249 m²
Liczba kondygnacji 2
Dla koneserów nowoczesnej architektury, mamy wielką ofertę! Unikalny dom w stylu skandynawsk…
$1,600
za miesiąc
Dom 10 pokojów w Kalodziscanski sielski Saviet, Białoruś
Dom 10 pokojów
Kalodziscanski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Wynajęto duży trzystory dla 10 pokoi w malowniczym miejscu - Kolodyshchi (6 km od Metro Uruc…
$3,900
za miesiąc
Rezydencja 5 pokojów w Juchnauka, Białoruś
Rezydencja 5 pokojów
Juchnauka, Białoruś
Pokoje 5
Powierzchnia 370 m²
Piętro 1/2
Do długoterminowego wynajmu, luksusowy domek z basenem, sauną, barbecue area, sala bankietow…
$3,000
za miesiąc
Dom w Kalodziscanski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kalodziscanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Do wynajęcia przytulny dom w malowniczym zakątku Kolodische! Szukasz idealnego miejsca do k…
$1,199
za miesiąc
