Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Miasocki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Miasocki sielski Saviet, Białoruś

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Wiewióry, Białoruś
Mieszkanie 4 pokoi
Wiewióry, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 169 m²
Piętro 2/2
Apartament w zablokowanym domu 168.9 m2, 6 km od Molodechno ❤️Przestronne mieszkanie w zablo…
$82,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Miasocki sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się