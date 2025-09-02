Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Mozyrz
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Mozyrz, Białoruś

nieruchomości komercyjne
3
Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 1 900 m² w Mozyrz, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 900 m²
Mozyrz, Białoruś
Pokoje 27
Powierzchnia 1 900 m²
Piętro 1
Kompleks budynków dla stacji benzynowej i myjni samochodowej. Obszar lądowy powiatu 1.4416 h…
$900,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się