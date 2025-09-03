Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Mołodeczno
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Mołodeczno, Białoruś

nieruchomości komercyjne
9
sklepy
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 2 487 m² w Mołodeczno, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 2 487 m²
Mołodeczno, Białoruś
Powierzchnia 2 487 m²
Liczba kondygnacji 1
Magazyny w Molodechno, V. Gostints str., 31APowierzchnia: 2,486,9 m2Cel: Budynek jest wyspec…
$870,415
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się