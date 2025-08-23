Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Liaskavicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś

3 obiekty total found
Dom 8 pokojów w Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom 8 pokojów
Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy na sprzedaż unikalną działkę inwestycyjną: działkę z przedmiotem niedokończonej…
$19,800
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś

