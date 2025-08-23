Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 172 m² w Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dochodowa nieruchomość 172 m²
Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 8
Sypialnie 8
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy na sprzedaż unikalną działkę inwestycyjną: działkę z przedmiotem niedokończonej…
$19,800
