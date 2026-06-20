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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lubcz, Białoruś

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 769 m² w Lubcz, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 769 m²
Lubcz, Białoruś
Powierzchnia 769 m²
Liczba kondygnacji 2
Cel - Budynek administracyjny i użytkowy. Rok budowy: 1959. Powierzchnia całkowita: 769,5 m2…
$8,003
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Nieruchomości komercyjne 770 m² w Lubcz, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 770 m²
Lubcz, Białoruś
Powierzchnia 770 m²
Liczba kondygnacji 2
Cel - Budynek jest administracyjny i gospodarczy. Rok budowy 1959. Powierzchnia 769,5 m2Mate…
$8,081
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