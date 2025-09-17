Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Losnicki sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Losnicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Magazyn 1 139 m² w Navasady, Białoruś
Magazyn 1 139 m²
Navasady, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 1 139 m²
Piętro 1/1
Niedokończona struktura kapitałowa jest na sprzedaż! Energia elektryczna została przeprowadz…
$220,000
