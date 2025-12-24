Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Litvienski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Litvienski sielski Saviet, Białoruś

Dom wolnostojący 8 pokojów w Litvienski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący 8 pokojów
Litvienski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 8
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż ekskluzywnej farmy z wanną z dala od ludzi otoczonych stuletnim lasem.Posiadłość zn…
$390,000
Parametry nieruchomości w Litvienski sielski Saviet, Białoruś

