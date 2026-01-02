Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Liadski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Liadski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Horkauskaja Slabada, Białoruś
Dom
Horkauskaja Slabada, Białoruś
Powierzchnia 73 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny w wsi Gorkovskaya Sloboda w 15 minut od miasta. Robak i 80 km od …
$5,900
Parametry nieruchomości w Liadski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
