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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w rejon łohojski, Białoruś

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Bialarucki sielski Saviet
36
Lahojsk selsaviet
26
Astrosycki sielski Saviet
20
Hajnienski sielski Saviet
11
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30 obiektów total found
Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 63 m²
Estetyczny i dokładny ogród 2-poziomowy dom, w pełni gotowy do życia, z gazowych bloków krze…
$33,069
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 103 m²
Unikalna oferta! Dwa domy na tej samej działce!Na sprzeda? dwa domy na dzia? ce 7.89 akrów w…
$138,667
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Dom w Astrosycki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Astrosycki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 296 m²
Nowoczesny domek na rok-okrągły mieszka w przytulnej miejscowości Monchaki dla komfortowego …
$250,000
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Value OneValue One
Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 108 m²
Przytulny murowany dom na dzia? ce 10 akrów ❤️Na sprzedaż przytulny dom z cegły na działce 1…
$86,613
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Dom w Svabski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Svabski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 117 m²
$155,904
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Dom wolnostojący w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 119 m²
Ekspozycyjny nowy, unikalny domek klasy premierowej 100% gotowy z meblami jest sprzedawany d…
$230,000
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TekceTekce
Dom w Aleksicze, Białoruś
Dom
Aleksicze, Białoruś
Powierzchnia 70 m²
Przytulny dom na dzia? ce 24 ha z lasem i rzek ❤️ Good log house w 1948 roku na działce 24 h…
$72,000
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 34 m²
10 akrów ziemi na sprzedaż w partnerstwie ogrodowym "Veras 91" Plac jest płaski, kwadratowy …
$17,000
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 376 m²
Na sprzeda? dom 15 km od Moscow Ring Road, Myadel kierunku, Mińsk obr? b, Logoy powiat, Beli…
$139,000
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Dom wolnostojący w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 421 m²
Luksusowy dom wiejski w stylu skandynawskim dla szczęśliwego życia.Przedstawiamy Państwu dwu…
$381,335
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Dom w Lahojsk selsaviet, Białoruś
Dom
Lahojsk selsaviet, Białoruś
Powierzchnia 110 m²
W pobli? u kurorty narciarskie "Silichi" i "Logozhesk", sprzeda? dom na ca? y rok ¿ycia.Plac…
$150,801
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 148 m²
Popularne miejsce na święta. Droga asfaltowa do partnerstwa ogrodowego. Latem, autobusy 868s…
$49,889
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Dom wolnostojący w Lahojsk selsaviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Lahojsk selsaviet, Białoruś
Powierzchnia 707 m²
Na sprzedaż unikalny "Country Mansion" klasa premium 100% gotowy z meblami w zamkniętym strz…
$1,10M
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Dom wolnostojący w Lahojsk selsaviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Lahojsk selsaviet, Białoruś
Powierzchnia 297 m²
$114,900
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Dom w Lahojsk selsaviet, Białoruś
Dom
Lahojsk selsaviet, Białoruś
Powierzchnia 79 m²
Wyobraź sobie weekend rano. Budzisz się do śpiewu ptaków, parzyć kawę i wyjrzeć przez okno, …
$57,000
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Dom wolnostojący w Hajnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Hajnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 178 m²
Na sprzeda? dobry dom indywidualny design i rozmieszczenie 25 km od Mińska, 10 minut od Mosk…
$142,600
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Dom wolnostojący w Hościłowicze, Białoruś
Dom wolnostojący
Hościłowicze, Białoruś
Powierzchnia 315 m²
Nieruchomość na sprzedaż. Nieruchomość niedaleko Logoisk. Doskonała opcja do inwestowania w …
$211,572
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Dom w Lahojsk selsaviet, Białoruś
Dom
Lahojsk selsaviet, Białoruś
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż frameback domu mieszkalnego fińskiego projektu z tarasem.Powierzchnia całkowita:…
$156,694
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 173 m²
Unikalna oferta! Leśna działka 25 akrów i silny dom w pobliżu jeziora zaledwie 29 km od Mosk…
$38,283
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Dom wolnostojący w Czudzieniewicze, Białoruś
Dom wolnostojący
Czudzieniewicze, Białoruś
Powierzchnia 196 m²
Na sprzedaż jest ekskluzywny unikalny domek z "Spa- kompleks" klasy premium 100% gotowość z …
$699,000
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 662 m²
$1,58M
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Dom w Astrosycki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Astrosycki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 177 m²
Dobrze utrzymane partnerstwo ogrodowe "Spillars"!Dom z działki 5.86 akrów w ST "Kolosok" (27…
$27,040
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Dom w Łohojsk, Białoruś
Dom
Łohojsk, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
$65,826
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Dom w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 88 m²
$82,500
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Dom w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Sprzedam dom w białoruskiej Szwajcarii, dzielnicy Logoysky, D. Slizhino. Malownicze miejsca.…
$28,652
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 73 m²
$132,900
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w Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Januskavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 120 m²
$68,459
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Dom w Hajnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Hajnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 74 m²
Jest na sprzedaż w malowniczym miejscu.S / T Yagodka- 2002 jest otoczony przez las, w pobliż…
$58,000
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Dom w Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Bialarucki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Dacha w kierunku Myadel 27 km. od MKAD (ST Med- Vyach).Drewniany dom jest wyłożony cegłą, og…
$10,227
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Dom w Bielaje, Białoruś
Dom
Bielaje, Białoruś
Powierzchnia 51 m²
$6,063
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Typy nieruchomości w rejon łohojski.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon łohojski, Białoruś

z garażem
z Basen
Tanie
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