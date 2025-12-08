Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Ladzienicki sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Ladzienicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Sklep 101 m² w Ladzienicki sielski Saviet, Białoruś
Sklep 101 m²
Ladzienicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/1
Powierzchnia 101.4 metrów kwadratowych, powierzchnia 4.8 akrów. W środku zaczęły się naprawy…
$11,700
