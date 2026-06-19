Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Kurylavicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Kurylavicki sielski Saviet, Białoruś

;
2 obiekty total found
Dom w Jeziorki Wielkie, Białoruś
Dom
Jeziorki Wielkie, Białoruś
Powierzchnia 118 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny pod adresem ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (Mostovsky powiat…
$37,000
Zostaw prośbę
Dom w Jeziorki Wielkie, Białoruś
Dom
Jeziorki Wielkie, Białoruś
Powierzchnia 118 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny pod adresem ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (Mostovsky powiat…
$37,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kurylavicki sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się