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Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Kurhanski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Kurhanski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Kurhanski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 124 m²
Domek 49 km od Moskwy ❤️ Dobry domek ze wszystkimi udogodnieniami w Podlipye, tylko 49 km od…
$88,344
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Parametry nieruchomości w Kurhanski sielski Saviet, Białoruś

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