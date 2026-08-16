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Domy z ogrodem na sprzedaż w Krupski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Krupski, Białoruś
Dom
Krupski, Białoruś
Powierzchnia 64 m²
Przytulny dom na linii kolejowej w pobliżu Krupki, w pobliżu lasu i jeziora. Log House, dach…
$12,515
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Parametry nieruchomości w Krupski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
Tanie
Luksusowe
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