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Domy z basenem na sprzedaż w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kapciouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 395 m²
Nieruchomość jest na sprzedaż w malowniczym miejscu. Położony w centrum wsi mieszkalnej, od …
$414,641
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Parametry nieruchomości w Kapciouski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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