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Domy z garażem na sprzedaż w Kapacevicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Kapacevicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kapacevicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 54 m²
Niezawodny dom, otoczony lasem! ❤️Przestronny dom log z wygodną lokalizacją i przemyślany uk…
$11,500
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Parametry nieruchomości w Kapacevicki sielski Saviet, Białoruś

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