  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Kamienski sielski Saviet
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Kamienski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 152 m² w Kamienski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 152 m²
Kamienski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 8
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/1
Oferujemy do Państwa uwagi budynek w miejscowości Zakoliuzha z działki 0,17 ha, być może zar…
$19,900
VAT
