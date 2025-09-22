Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Kalodziezski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Kalodziezski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Nataljeusk, Białoruś
Dom
Nataljeusk, Białoruś
Powierzchnia 142 m²
Dom 2020 z przestronnym i jasnym 3 pokoje (16.9 m2, 17.6 m2, 15.9 m2), duży salon (43.9 m2),…
$265,000
