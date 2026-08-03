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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 325 m² w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 325 m²
Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 5
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekty do produkcji narzędzi do obróbki drewna są na sprzedaż.Wszystkie szczegóły przez tel…
$96,000
VAT
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